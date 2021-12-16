Выписал себе 2 миллиона премии: экс-главе «Оператора рынка» вручили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении советнику министра энергетики и экс-директору «Оператора рынка» в завладении 2 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Подозрение вручили 20 декабря. На данный момент подозреваемый является внештатным советником министра энергетики Германа Галущенко.
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019−2020 годах чиновник незаконно выплатил себе 2,15 млн грн премий, поощрений и надбавок.
Ему инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В Бюро добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В период 2019−2020 годов госпредприятие «Оператор рынка» возглавлял Владимир Евдокимов. Он также является подозреваемым в деле «Роттердам+» был членом Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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