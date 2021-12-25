Subaru представил спецверсию кроссовера Crosstrek

Компания Subaru в честь 10-летнего юбилея кроссовера Subaru Crosstrek (Subaru XV) выпустила специальную версию Advance Style Edition. Она предназначена только для Японии.

Subaru XV Advance Style Edition от стандартной версии отличается более внедорожным и агрессивным дизайном. У такого кроссовера черные рейлинги на крыше, серая металлическая отделка на защитных пластинах и решетке радиатора, новые 18-дюймовые колесные диски.

В салоне часть обивки выполнена из черной искусственной кожи. Есть контрастная желтая строчка, кожаное рулевое колесо и полный комплект EyeSight Safety Plus.