Subaru представил спецверсию кроссовера Crosstrek

Компания Subaru в честь 10-летнего юбилея кроссовера Subaru Crosstrek (Subaru XV) выпустила специальную версию Advance Style Edition. Она предназначена только для Японии.
Subaru XV Advance Style Edition от стандартной версии отличается более внедорожным и агрессивным дизайном. У такого кроссовера черные рейлинги на крыше, серая металлическая отделка на защитных пластинах и решетке радиатора, новые 18-дюймовые колесные диски.
В салоне часть обивки выполнена из черной искусственной кожи. Есть контрастная желтая строчка, кожаное рулевое колесо и полный комплект EyeSight Safety Plus.
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