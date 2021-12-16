Госстат улучшил оценку роста экономики в III квартале

В третьем квартале 2021 года реальный валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,7% по сравнению с III кварталом 2020 года, когда экономика упала на 3,5%.
Такую обновленную оценку обнародовала Государственная служба статистики.
В третьем квартале реальный ВВП вырос на 1,5% по сравнению со вторым кварталом текущего года (с учетом сезонного фактора).
Таким образом, Госстат улучшил оценку роста экономики в третьем квартале с заявленных ранее 2,4%.
Номинальный ВВП в III квартале составил 1498,4 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 36 145 грн.
График: Госстат
В апреле-июне 2021 года рост ВВП составил 5,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
В то же время реальный ВВП сократился на 0,7% по сравнению с первым кварталом текущего года (с учетом сезонного фактора).
НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в этом году с 3,8% до 3,1%, а в 2022 году – с 4% до 3,8%.
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