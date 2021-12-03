Когда мы говорим о правах потребителей, нельзя забывать о правах кредиторов — мнение эксперта

Документ о платежных услугах ориентирован на потребителей и повышение качества платежных услуг. Новое законодательство расширяет круг участников платежного рынка и позволяет развиваться небанкам и финтех-компаниям.

Также он предусматривает имплементацию в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), что станет стимулом для развития финансовых технологий в Украине.

Об ожиданиях относительно этого закона рассказала Наталья Клевакина, директор fintech компаний CCloan и MisterCash на FinYear, который прошел 17 декабря в Киеве.

«Мы очень рады принятию нового закона о платежных системах. Возлагаем на него большие ожидания. Ожидаем также регуляторную подпитку от НБУ по этому закону. От нее во многом будет зависеть, как мы будем двигаться дальше в этом направлении», — сказала Клевакина.



Наталья Клевакина, директор fintech компаний CCloan и MisterCash

Со слов СЕО, когда мы говорим о регуляции и правах потребителей, нельзя забывать и о правах кредиторов, «если мы движемся в европейскую практику».

«Недавно у меня был интересный опыт общения с представителями финансовых компаний из Нидерландов. В вопросе кредитования у них существуют четкие правила, которые регулируют поведение по отношению к должникам и механизмы взыскания долгов. Там все очень просто: если человек не оплачивает кредит, то общество это не поощряет. В отличие от нашего общества, которое иногда даже дает советы, как это не делать».

Также Наталья Клевакина прокомментировала вопросы по процентным ставкам в МФО.

«Да, у общества имеется запрос к регулятору касательно смещения процентных ставок. Хотя важно помнить, что процентная ставка — это себестоимость самой услуги, премия за риск и маржа компании, которая дает заработать на этом. Наша конкурентная среда уже движет нас в сторону снижения процентных ставок. Существенное движение может произойти благодаря разработке более действенных механизмов работы с проблемной задолженностью», — подытожила эксперт.