Межбанк: почему курс доллара почти замер, а евро снова подорожал

Понедельник прошел на удивление относительно тихо на валютном межбанке. Начались торги по доллару с котировок 27,28/27,30 гривен, что было выше пятничного закрытия сразу на 2,5 копейки. Но благодаря относительно спокойному течению торгов доллар практически с утренних 27,28/27,30 гривен вернулся к концу дня к тому же уровню 27,28/27,30.
А вот евро вырос на 11 копеек — со стартовых 30,71/30,73 до 30,82/30,84 гривен к концу сессии. «Заслуги» украинского межбанка в повышении котировок евро относительно гривны не было никакой, а курс евровалюты поднялся лишь за счет того, что на внешних рынках пара евро/доллар опять вплотную подобралась к отметке в 1,13 доллара. И наши банки просто пересчитали котировки пары евро/гривна через изменившееся соотношение евро/доллар и доллар/гривна.
Клиенты без особого ажиотажа закрывали свои сделки в течение дня, хотя спрос в основном и превышал предложение. Но мы не можем сказать, что покупатели были готовы брать «по любой цене». А продавцы, хотя и хотели бы продать валюту максимально дорого, но все же были «реалистами» и частично шли навстречу потенциальным покупателям.
В итоге, все находили компромисс по курсу, а статистика торгов понедельника по Bloomberg превысила $ 181 млн. Нацбанк сегодня на торги не выходил, да и особой потребности в интервенциях регулятора не было.
Главные события 20 декабря на валютном рынке:
1) Доллар с небольшими отклонениями весь день сегодня пробыл в пределах котировок 27,28/27,30 гривен, а евро подорожал с 30,71/30,73 до 30,82/30,84 к концу сессии.
2) Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,2839 гривен, а официальный курс на 21 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2846 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,28 / 27,30
евро — 30,82 / 30,84
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1295 / 1,1296
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