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Lexus показал концепт своего нового самого маленького кроссовера

Toyota и Lexus показали сразу несколько концептов, на базе которых планируют выпустить новые гибридные машины и электромобили. Среди них на заднем плане мы заметили концепт нового компактного кроссовера Lexus.

Как будет называться этот новый люксовый компактный кроссовер – пока не известно. На общем фото он находится слева, рядом с новыми UX, NX, и, возможно, обновленным RX.

То, что новый паркетник Lexus на фотографии находится на заднем плане, свидетельствует о том, что он получит не электрическую, а гибридную силовую установку.

Слухи о том, что в модельной линейке Lexus появится новый самый маленький кроссовер, ходят уже несколько лет. Предполагается, что он будет относиться к сегменту B, как Toyota Yaris Cross, или к сегменту A. Однако, на фотографии показан кроссовер, который по своим размерам больше похож на модель сегмента С. То есть у него больше размеры, чем ожидается.

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Не исключено, что речь идет о преемнике снятого с конвейера CT 200h. О том, что у этой модели будет новое поколение, говорили еще в 2019 году.

Сейчас самым маленьким кроссовером в линейке Lexus является UX, который был представлен в 2018 году (в 2019 году у него появилась электрическая версия). Lexus UX построен на платформе GA-C, которая также лежит в основе Toyota Corolla, Corolla Cross и C-HR.

По материалам autonews.ua
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