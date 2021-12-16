Проводили многомиллионные махинации с землей под Киевом: СБУ разоблачила чиновников

Сотрудники СБУ разоблачили чиновников одного из поселковых советов Киевской области в преступной деятельности. Они проводили многомиллионные махинации с земельными участками в Обуховском районе.

Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Чиновники организовали механизм присвоения земли через продажу подконтрольной частной структуре. Причем, по предварительным данным, цена была в 10 раз ниже рыночной. Таким образом они нанесли ущерб территориальной общине более 700 млн гривен.

По данным следствия, злоумышленники привлекли к схеме субъекта оценочной деятельности. Он внес в документ стоимость земельных участков под застройку значительно меньше реальной.

Так чиновники продали 7 земельных участков – это 26 гектаров. Дельцы уплатили за них общине 55 млн гривен. Однако, по оценкам специалистов, средняя рыночная стоимость этой земли составляет почти 800 млн гривен.

Правоохранители провели 26 обысков. Они изъяли документы о продаже земельных участков, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи.

Фигурантам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.