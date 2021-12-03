Не «нолем» единым можно продавать кредиты — Лобайчук

Когда бизнес движется к новым технологиям, готовит свои продукты в «песочницы», нужно заботиться о потребителе и слышать клиента.
О том, как не потерять доверие клиента, рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук на FinYear, который состоялся 17 декабря в Киеве.
По словам Лобайчук, чтобы восстановить и укрепить доверие клиента, нужна честность и максимальное раскрытие информации.
«Клиент, который не обманут, будет с вами долго. И он будет с вами строить долгосрочные отношения. Я понимаю, что некоторые финансовые компании хотят предоставлять еще какие-то услуги, кроме кредитования, благодаря нашему новому законодательству. И раскрытие информации является для нас принципиальным и ключевым по всем финансовым услугам, которые предоставляются физическим лицам… Мы уже научили банки имиджевой рекламе, не „нолем“ (0%-процентом — ред.) единым можно продавать кредиты. Это может быть цивилизованно и прозрачно», — отметила она.
Начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук
По ее словам, для построения качественных отношений со своим клиентом, не важно, в какой ты нише работаешь. Не важно, какую ты предоставляешь услугу, финансовую или любую другую: «Вы также потребители различных услуг и понимаете, там где вам комфортно как клиенту вы придете туда еще раз и будете рекомендовать своим знакомым и друзьям».
По словам Лобайчук, прозрачная конкуренция — это то, что необходимо рынку финансовых услуг.
«Прозрачность — это прежде всего долгосрочное выживание вашего бизнеса, потому что это ваш сегмент, ваши клиенты. Я вам рекомендую постоянно думать, как сохранить своих клиентов и развивать с ними сотрудничество в рамках различных финансовых услуг», — резюмировала она.
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