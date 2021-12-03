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Назвали стоимость пробного ВНО в 2022 году

Назвали стоимость пробного ВНО в 2022 году

Пробное внешнее независимое оценивание в 2022 году будет стоить 213−309 грн.

Стоимость будут устанавливать региональные отделения, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

«Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам. Разбег цен связан с особенностями организации, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т. д.», — говорится в сообщении.

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5−22 января 2022 года.

19 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание по:

  • украинскому языку;
  • украинскому языку и литературе.

26 марта пройдет пробное ВНО с:

  • истории Украины;
  • математики;
  • биологии;
  • географии;
  • физики;
  • химии;
  • английского, испанского, немецкого, французского языков.
По материалам Газета по-Украински
  • i

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