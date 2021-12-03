Назвали стоимость пробного ВНО в 2022 году

Пробное внешнее независимое оценивание в 2022 году будет стоить 213−309 грн.
Стоимость будут устанавливать региональные отделения, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
«Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам. Разбег цен связан с особенностями организации, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований
Регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5−22 января 2022 года.
19 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание по:
26 марта пройдет пробное ВНО с:
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