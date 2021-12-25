Названы купюры, которые подделывали чаще всего в 2021 (видео)

По состоянию на 1 декабря, в Украине чаще всего изымались из оборота поддельные банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Таковы данные по результатам мониторинга Национального банка.

«По результатам 11 месяцев 2021 года, чаще всего изымались из оборота поддельные банкноты старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество за 11 месяцев 2021 года составляло около 60% и 31%, соответственно, от общего количества изъятых из оборота подделок», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным НБУ, среди изъятых из оборота за указанный период года поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (72% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (27%).

«По результатам 11 месяцев 2021 года подделки номиналом 100 долларов США составляли 82% от общего количества изъятых поддельных долларов США, а подделки номиналом 50 евро — 90% от общего количества изъятых поддельных евро», — отметили в пресс-службе.

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