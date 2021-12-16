Adidas продала собственных NFT-токенов на $22 миллиона

В течение нескольких часов компания Adidas продала почти 30 тыс. NFT-токенов серии «Into the Metaverse». В рамках акции были реализованы 29 620 NFT (ещё 280 зарезервированы для будущих мероприятий) по цене 0,2 ETH (Ethereum) или около $ 765 за каждый — иными словами, Adidas заработала на них около $ 22 млн.

Проект был реализован Adidas совместно с Bored Ape Yacht Club, Punks Comics и Gmoney. Покупка токена открывает покупателю доступ к особым товарам серии — толстовке и спортивному костюму, а также доступ к некоторым цифровым сервисам. При этом «физические» товары начнут поставляться только в 2022 году. Иными словами, покупатели NFT просто сделали очень дорогие предзаказы на предметы гардероба.

Первые 20 тыс. NFT были выложены в ограниченном раннем доступе для владельцев токенов Adidas Originals и Gmoney, а также Bored Ape Yacht Club NFT, Mutant Ape Yacht Club NFT и Pixel Vault NFT. Продажа прерывалась на 3,5 часа из-за технической ошибки и в общей сложности продолжалась около часа. А после того, как активы открыли для продажи всем желающим, они были реализованы в течение нескольких минут.

Adidas пока не распространяется о своих дальнейших планах на продажу NFT-токенов, однако на сайте говорится, что «это только начало». С учётом того, какую прибыль получил производитель за считанные минуты, подобных акций обязательно следует ожидать в дальнейшем. Компания почти наверняка и здесь составит достойную конкуренцию Nike, которая совсем недавно поглотила стартап RTFKT Studios, специализирующийся на виртуальной обуви и тех же NFT.