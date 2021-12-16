В американском аэропорту появились автономные роботы-доставщики Ottobot

Американская компания Ottonomy запустила в аэропорту Цинциннати/Северный Кентукки проект по доставке товаров автономными роботами — контакт с машиной не является нарушением социальной дистанции.

Чтобы получить доставку от четырёхколёсного робота Ottobot, путешественнику необходимо установить специальное мобильное приложение, через которое можно заказать продукты питания, напитки и сувениры — они продаются в нескольких магазинах аэропорта. Получив заказ, продавцы магазина помещают товары в грузовой отсек робота и отправляют его в дорогу.

Перемещаясь по залу аэропорта, Ottobot ориентируется в пространстве при помощи лидара, набора других датчиков и так называемой «системы контекстной мобильности» — производитель этот термин не расшифровывает, но можно предположить, что речь идёт о Bluetooth-маяках, анализе сигналов Wi-Fi и разбросанных по залу QR-кодах.

Клиент в реальном времени видит местоположение назначенного ему робота и получает дополнительное оповещение, когда машина уже подъехала. Далее покупатель подносит сгенерированный приложением QR-код к сканеру курьера, а тот в ответ разблокирует крышку грузового отсека, чтобы можно было забрать покупку.

Система доставки в своём теперешнем виде была разработана с учётом отзывов покупателей о пилотном проекте, который проводился в том же аэропорту около года назад. Сервис продолжит собирать отзывы новых клиентов, чтобы при необходимости и в дальнейшем корректировать свою работу.