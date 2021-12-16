LG анонсировала супермощный игровой ноутбук

Компания LG в преддверии выставки потребительской электроники CES 2022 анонсировала портативный компьютер UltraGear 17G90Q, разработанный для пользователей, увлекающихся играми.
Ноутбук оборудован 17,3-дюймовым дисплеем формата WQXGA с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Применена матрица IPS с частотой обновления 300 Гц и временем отклика в 1 мс.
В основу положен процессор Intel Core одиннадцатого поколения из состава аппаратной платформы Tiger Lake H. Графическая подсистема использует ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q.
Портативный компьютер комплектуется быстрым твердотельным накопителем, полноразмерной клавиатурой с настраиваемой подсветкой, а также аудиосистемой 3D DTS:X Ultra со стереофоническими динамиками.
Фото: LG
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 93 Вт·ч. Вес составляет менее 2,7 кг. Упомянута эффективная система охлаждения с испарительной камерой.
Новинка уже получила награду CES 2022 Innovation Award. На рынок модель UltraGear 17G90Q поступит в январе наступающего года, но о цене информации на данный момент нет.
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