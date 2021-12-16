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Tesla на 50 % снизила число ложных торможений у электромобилей и повысила реакцию автопилота

Tesla на 50 % снизила число ложных торможений у электромобилей и повысила реакцию автопилота

В последнее время компания Tesla при обучении своих электромобилей передвижению в автоматическом режиме стала больше доверять искусственному интеллекту, но привлечённые к бета-тестированию водители начали жаловаться на ложные срабатывания системы автоматического торможения. В новой версии ПО компания исправила эти недостатки и добавила некоторые улучшения.

Как отмечает Electrek со ссылкой на Reddit, участники программы бета-тестирования уже получили доступ к обновлению FSD версии 10.7, изменения которого распространяются и на менее функциональную систему Autopilot.

Согласно опубликованной ранее информации, пользователи Autopilot тоже жаловались на участившиеся случаи срабатывания системы автоматического торможения. Обновление снижает вероятность ложных торможений на величину до 50 %, в зависимости от конкретной дорожной ситуации, а также сокращает время реакции системы на появление на пути следования разных объектов.

Особое внимание уделено распознаванию пешеходов, намеревающихся переходить проезжую часть в неположенном месте. Время реакции на возможные действия такого нарушителя разделяется на два рубежа: «мягкий» и «жёсткий». Последний определяет крайний момент времени, в который необходимо задействовать тормозные механизмы.

Улучшено поведение автоматики при перестроениях и обгоне, система стала успешнее прогнозировать появление помех на границе зон видимости при выполнении манёвров на дороге. Напомним, что с весны этого года электромобили Tesla Model 3 лишились радаров, которые помогали им ориентироваться в пространстве, и теперь полагаются исключительно на данные бортовых камер.

Приятным дополнением стал более мягкий режим рекуперативного торможения, который позволяет запастись бóльшим количеством электроэнергии при прогнозируемом замедлении транспортного средства. Пополняя заряд тягового аккумулятора, электромобиль при этом увеличивает собственный запас хода.

По материалам 3dnews.ru
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