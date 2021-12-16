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За пять лет рынок автомобильных чипов вырастет более чем на 60 %

За пять лет рынок автомобильных чипов вырастет более чем на 60 %

Поразивший автомобильную отрасль в этом году полупроводниковый кризис показал, насколько важны для современного автопрома электронные компоненты. По мере развития автопилота и электрификации транспорта потребность отрасли в полупроводниковых изделиях будет только расти. По некоторым прогнозам, к 2026 году обороты сегмента вырастут до $74 млрд.

Для сравнения, как считают аналитики IHS Markit, по итогам текущего года обороты рынка полупроводниковых компонентов для транспортных средств достигнут $45 млрд. Другими словами, через пять лет ёмкость рынка в денежном выражении увеличится на 64 %.

Как поясняет ресурс Business Korea, текущий кризис подтолкнул многих автогигантов самостоятельно заняться вопросом разработки и производства электронных компонентов. General Motors сотрудничает в этой сфере с Qualcomm, TSMC и NXP, а Ford Motor заключила соглашение с GlobalFoundries и сделала авансовый платёж, который позволит последней развивать профильные производственные предприятия по выпуску чипов для заказчиков.

Корейский конгломерат Hyundai Motor в разработке чипов для собственных нужд полагается на силы профильного подразделения Hyundai Mobis. Прочие корейские компании тоже увеличивают активность на автомобильном направлении. LG Electronics занялась разработкой специализированных микроконтроллеров. Samsung Electronics не только снабжает автопром своими твердотельными накопителями и микросхемами памяти, но и недавно разработала специализированные компоненты для связи с сетями 5G и управления электропитанием.

По материалам forInsurer
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