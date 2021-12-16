За пять лет рынок автомобильных чипов вырастет более чем на 60 %

Поразивший автомобильную отрасль в этом году полупроводниковый кризис показал, насколько важны для современного автопрома электронные компоненты. По мере развития автопилота и электрификации транспорта потребность отрасли в полупроводниковых изделиях будет только расти. По некоторым прогнозам, к 2026 году обороты сегмента вырастут до $74 млрд.
Для сравнения, как считают аналитики IHS Markit, по итогам текущего года обороты рынка полупроводниковых компонентов для транспортных средств достигнут $45 млрд. Другими словами, через пять лет ёмкость рынка в денежном выражении увеличится на 64 %.
Как поясняет ресурс Business Korea, текущий кризис подтолкнул многих автогигантов самостоятельно заняться вопросом разработки и производства электронных компонентов. General Motors сотрудничает в этой сфере с Qualcomm, TSMC и NXP, а Ford Motor заключила соглашение с GlobalFoundries и сделала авансовый платёж, который позволит последней развивать профильные производственные предприятия по выпуску чипов для заказчиков.
Корейский конгломерат Hyundai Motor в разработке чипов для собственных нужд полагается на силы профильного подразделения Hyundai Mobis. Прочие корейские компании тоже увеличивают активность на автомобильном направлении. LG Electronics занялась разработкой специализированных микроконтроллеров. Samsung Electronics не только снабжает автопром своими твердотельными накопителями и микросхемами памяти, но и недавно разработала специализированные компоненты для связи с сетями 5G и управления электропитанием.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято16.12.2021, 22:45 - 4669 13
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)Вчера, 08:04 - 7040 11
Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - ТурчиновВчера, 16:15 - 582 10
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 2437 9
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 3608 5
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)Вчера, 08:04 - 7040 11
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 3608 5
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 2437 9
В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциямиВчера, 12:14 - 1656 2
Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»Вчера, 16:06 - 1642
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1606
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2151 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2259
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 610
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1857 1