Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - Турчинов

Офис генерального прокурора подписал подозрение бывшему президенту Петру Порошенко по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил один из соратников Порошенко, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
«Генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей по фамилии Симоненко», — заявил он.
«Зеленский и его команда ведут силовые структуры на борьбу с политической оппозицией, и в первую очередь — с лидером оппозиции «Европейской солидарностью» и непосредственно ее главой Петром Порошенко. Властям было точно известно, что Порошенко собирается уезжать на запланированные встречи с Вселенским патриархом и европейскими лидерами. Учитывая эту информацию, они начали грязное шоу, которое называлось «немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос», — сказал на брифинге Турчинов.
Он сообщил, что подозрение Порошенко касается поставок угля в условиях военного противостояния 2014−2015 годов.
«Ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение, и в этих условиях тогдашнее руководство Украины смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины, смогло дать тепло в дома украинцев. Сегодня властные силовики рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что в последние два года Украина, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства, которую обеспечили президент Порошенко и правительства в 15−19 годах», — рассказал он.
По словам Турчинова, сейчас Порошенко находится за границей, но собирается вернуться в Украину.
«Не надейтесь, после запланированных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину, и ваше очередное дело, очередное грязное шоу снова превратится в фарс», — заявил Турчинов.
Напомним, что, по версии Государственного бюро расследований, в 2014—2015 годах тогдашняя власть Украины перечислила не менее 205 млн гривен за уголь с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не считая средств, оплаченных в наличной форме, из запланированных более 3,17 млрд гривен.
Фигурантами дела являются бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.
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