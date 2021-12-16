LG представила два новых OLED-монитора для профессионалов

Компания LG расширила серию мониторов UltraFine двумя моделями с OLED-экранами. Новинки с разрешением 4K примечательны высокой точностью цветопередачи, поддержкой HDR и возможностью подключения к источнику картинки при помощи одного универсального кабеля.
Мониторы LG UltraFine 32BP95E и 27BP95E с диагональю экрана 32 и 27 дюймов соответственно имеют разрешение 3840х2160 и охват 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3. Заявленный коэффициент контрастности для обеих моделей составляет 1 000 000:1. Кроме того, новинки сертифицированы в соответствии со стандартом DisplayHDR 400 TrueBlack.
Фото: 4pda.to
Оба дисплея оснащены портом USB Type-C с поддержкой технологии Power Delivery (до 90 Вт по питанию), а также USB-хабом на три порта, одним разъёмом HDMI и парой DisplayPort. Комплектная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и угол поворота экрана. При желании мониторы можно развернуть в портретную ориентацию. В комплект также входит съёмная бленда для защиты от бликов.
Фото: 4pda.to
Старт продаж новинок состоится в январе 2022 года, их розничную цену производитель объявит в ближайшее время.
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