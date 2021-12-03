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Эксперты подсчитали, как выросли цены на популярные автомобили за последние 20 лет

Эксперты подсчитали, как выросли цены на популярные автомобили за последние 20 лет

За последние 20 лет цены на популярные автомобили в Украине существенно выросли. Однако не на все модели – некоторые машины продаются по такой же цене или даже дешевле.

И это с учетом того, что в базовых комплектациях машин в 2002 году часто не было ни электронных помощников водителя, ни светодиодных фар, ни цветных сенсорных мониторов и даже автоматической коробки передач.

Эксперты AUTO-Consulting сравнили, как выросли цены на автомобили с 2002 года. Некоторые модели подорожали в 2-2,5 раза.

При этом, например, BMW 3-й серии и Toyota RAV4 продаются примерно по таким же ценам, как и 20 лет назад. В то же время Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail, несмотря на новейшие технологии, стали даже дешевле.

Больше всего подорожали такие модели:

  • Audi A4 – с 20,5 тыс. евро до 33,9 тыс. евро;
  • Honda CR-V – с $23,9 тыс. до $41,6 тыс.;
  • Honda НR-V – с $17,8 тыс. до $35,3 тыс.;
  • Subaru Outback – с $30,4 тыс. до $46,1 тыс.;
  • Opel Corsa – с $9 тыс. до $20,8 тыс.;
  • Peugeot 206 – с $8,9 тыс. до $17,2 тыс.;
  • Skoda Octavia – с $11 тыс. до $22 тыс.;
  • Volkswagen Golf – с $12,3 тыс. до $26,7 тыс.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) считают, что автомобили будут дорожать и дальше, это неизбежно. Поскольку в ЕС постоянно вводятся новые стандарты.

ВААИД с трудом удалось перенести на 2025 введение в Украине обязательности датчиков застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и десятка других “примочек”, то есть защитить авто от подорожания уже с 1 января 2022 года”, – написал глава ассоциации Олег Назаренко.

Новые авто в Украине могут подорожать уже с 1 января 2022 года. Виной тому – рост цен на стратегически важное сырье: сталь, алюминий, медь, пластик и драгметаллы.

По материалам Auto-Consulting
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