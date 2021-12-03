Эксперты подсчитали, как выросли цены на популярные автомобили за последние 20 лет

За последние 20 лет цены на популярные автомобили в Украине существенно выросли. Однако не на все модели – некоторые машины продаются по такой же цене или даже дешевле.
И это с учетом того, что в базовых комплектациях машин в 2002 году часто не было ни электронных помощников водителя, ни светодиодных фар, ни цветных сенсорных мониторов и даже автоматической коробки передач.
Эксперты AUTO-Consulting сравнили, как выросли цены на автомобили с 2002 года. Некоторые модели подорожали в 2-2,5 раза.
При этом, например, BMW 3-й серии и Toyota RAV4 продаются примерно по таким же ценам, как и 20 лет назад. В то же время Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail, несмотря на новейшие технологии, стали даже дешевле.
Больше всего подорожали такие модели:
Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) считают, что автомобили будут дорожать и дальше, это неизбежно. Поскольку в ЕС постоянно вводятся новые стандарты.
“ВААИД с трудом удалось перенести на 2025 введение в Украине обязательности датчиков застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и десятка других “примочек”, то есть защитить авто от подорожания уже с 1 января 2022 года”, – написал глава ассоциации Олег Назаренко.
Новые авто в Украине могут подорожать уже с 1 января 2022 года. Виной тому – рост цен на стратегически важное сырье: сталь, алюминий, медь, пластик и драгметаллы.
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