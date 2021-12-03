Эксперты подсчитали, как выросли цены на популярные автомобили за последние 20 лет

За последние 20 лет цены на популярные автомобили в Украине существенно выросли. Однако не на все модели – некоторые машины продаются по такой же цене или даже дешевле.

И это с учетом того, что в базовых комплектациях машин в 2002 году часто не было ни электронных помощников водителя, ни светодиодных фар, ни цветных сенсорных мониторов и даже автоматической коробки передач.

Эксперты AUTO-Consulting сравнили, как выросли цены на автомобили с 2002 года. Некоторые модели подорожали в 2-2,5 раза.

При этом, например, BMW 3-й серии и Toyota RAV4 продаются примерно по таким же ценам, как и 20 лет назад. В то же время Toyota Camry, Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail, несмотря на новейшие технологии, стали даже дешевле.

Больше всего подорожали такие модели:

Audi A4 – с 20,5 тыс. евро до 33,9 тыс. евро;

Honda CR-V – с $23,9 тыс. до $41,6 тыс.;

Honda НR-V – с $17,8 тыс. до $35,3 тыс.;

Subaru Outback – с $30,4 тыс. до $46,1 тыс.;

Opel Corsa – с $9 тыс. до $20,8 тыс.;

Peugeot 206 – с $8,9 тыс. до $17,2 тыс.;

Skoda Octavia – с $11 тыс. до $22 тыс.;

Volkswagen Golf – с $12,3 тыс. до $26,7 тыс.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) считают, что автомобили будут дорожать и дальше, это неизбежно. Поскольку в ЕС постоянно вводятся новые стандарты.

“ВААИД с трудом удалось перенести на 2025 введение в Украине обязательности датчиков застегивания ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и десятка других “примочек”, то есть защитить авто от подорожания уже с 1 января 2022 года”, – написал глава ассоциации Олег Назаренко.

Новые авто в Украине могут подорожать уже с 1 января 2022 года. Виной тому – рост цен на стратегически важное сырье: сталь, алюминий, медь, пластик и драгметаллы.