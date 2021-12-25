Арахамия опроверг слова министра финансов о проверке доходов с 1995 года и анонсировал налоговую реформу

Фракция Слуга народа в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.
Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.
«В первом квартале следующего года анонсируем большую налоговую реформу для бизнеса — его представители, думаю, будут довольны», — сказал он.
Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал.
За словами Арахамии, речь также пойдет о распределении компаний по рискам.
«Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть „гринпас“ и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги — у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате, человек понимает, что он в зеленой зоне с благоприятным климатом, в желтой с потенциальным риском или в красной, тогда пощады не будет, и государство применит к нему всевозможные карательные меры», — объяснил Арахамия.
При этом в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с зеленым паспортом», добавил он.
«Не повезет тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой проверяющий орган он представляет, ему грозит наказание вплоть до увольнения», — сказал Арахамия.
По его словам, фракция намерена сделать ставку на туристическую отрасль и привлечение туристов в Украину.
«Большую ставку делаем на приток туристов в Украину. Люди соскучились по путешествиям. Мы видели, как в этом году верно продуманная инициатива в несколько раз увеличила количество туристов из арабских стран и привела очень много денег в Украину. У нас есть несколько подобных „пилотов“, которые позволят сервисным индустриям дышать свободнее, дадут им возможность заработать после двух ковидных лет», — отметил Арахамия.
При этом Арахамия опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко о проверке доходов физлиц с 1995 года после окончания налоговой амнистии.
«Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет», – сказал Арахамия.
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