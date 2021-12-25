0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 318 0

Арахамия опроверг слова министра финансов о проверке доходов с 1995 года и анонсировал налоговую реформу

Арахамия опроверг слова министра финансов о проверке доходов с 1995 года и анонсировал налоговую реформу

Фракция Слуга народа в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

«В первом квартале следующего года анонсируем большую налоговую реформу для бизнеса — его представители, думаю, будут довольны», — сказал он.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал.

За словами Арахамии, речь также пойдет о распределении компаний по рискам.

«Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть „гринпас“ и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги — у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате, человек понимает, что он в зеленой зоне с благоприятным климатом, в желтой с потенциальным риском или в красной, тогда пощады не будет, и государство применит к нему всевозможные карательные меры», — объяснил Арахамия.

При этом в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с зеленым паспортом», добавил он.

«Не повезет тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой проверяющий орган он представляет, ему грозит наказание вплоть до увольнения», — сказал Арахамия.

По его словам, фракция намерена сделать ставку на туристическую отрасль и привлечение туристов в Украину.

«Большую ставку делаем на приток туристов в Украину. Люди соскучились по путешествиям. Мы видели, как в этом году верно продуманная инициатива в несколько раз увеличила количество туристов из арабских стран и привела очень много денег в Украину. У нас есть несколько подобных „пилотов“, которые позволят сервисным индустриям дышать свободнее, дадут им возможность заработать после двух ковидных лет», — отметил Арахамия.

При этом Арахамия опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко о проверке доходов физлиц с 1995 года после окончания налоговой амнистии.

«Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет», – сказал Арахамия.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.