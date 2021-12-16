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МИД в этом году помогло более 200 украинским компаниям выйти на иностранные рынки

МИД в этом году помогло более 200 украинским компаниям выйти на иностранные рынки

Министерство иностранных дел помогло более 200 украинским компаниям начать экспорт или начать работу за рубежом в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении МИД со ссылкой на онлайн-брифинг главы министерства Дмитрия Кулебы.

«В этом году мы плодотворно поработали на направлении экономической дипломатии. Об этом свидетельствуют конкретные цифры: более 200 украинских компаний начали экспорт или открыли представительства за рубежом. Около 100 иностранных компаний уже реализуют или рассматривают экономически важные для нашего государства инвестиционные проекты», — отметил министр.

Отмечается также, что в 2021 году МИД вместе с Госпродпотребслужбой открыло или возобновило доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира.

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«Мы продвигаем украинский экспорт и привлекаем иностранных инвесторов. Это один из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», — подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что увеличение объемов экспорта из Украины и инвестиций в наше государство непосредственно влияют на уровень благосостояния граждан: «Чем больше экспорта и инвестиций, тем больше финансовых поступлений в экономику Украины, больше новых рабочих мест, тем выше стандарты жизни украинцев».

Глава МИД также рассказал об усилиях украинских дипломатов по организации и сопровождению сотен международных мероприятий с участием украинских компаний, что является неотъемлемым элементом экономической дипломатии и открытия новых рынков сбыта для украинских компаний.

«В течение 2021 года украинские компании приняли участие в около 600 онлайн и офлайн бизнес-мероприятиях во всем мире — брифингах, бизнес-миссиях, форумах и выставках. МИД Украины, наши посольства и в следующем году продолжат активно помогать украинскому бизнесу находить новых партнеров на перспективных зарубежных рынках», — подытожил министр.

По материалам Укринформ
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