Apple отвоевала у Xiaomi рынок носимых устройств (таблица)

Исследовательская фирма IDC опубликовала статистику по рынку носимых устройств за третий квартал 2021 года.

За этот период было отгружено 138,4 миллиона — на 9,9% больше по сравнению с прошлым годом.

Самой быстрорастущей категорией оказались наушники (+26,5% от года к году), на долю которых пришлось 64,7% от общего числа носимой электроники.

Если во втором квартале 2021-го Xiaomi смогла вырваться на первое место, обойдя Apple и других конкурентов, то в третьем квартале её поставки упали на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Поставки «яблочной» компании за год также снизились на 3,6%, но ей всё же удалось отгрузить больше носимых устройств, чем любой другой фирме — 39,8 миллиона, или 28,8% от общего числа.

Для сравнения, расположившаяся на втором месте Samsung отгрузила только 12,7 миллиона гаджетов, заняв 9,2% рынка. Xiaomi попала на третье место практически с такими же показателями.

Интересно, что поставки Apple Watch в третьем квартале упали сразу на 35,3%, но за счёт большой популярности наушников AirPods и Beats американская компания всё же смогла занять лидирующую позицию.

Немаловажно, что Apple в одиночку зарабатывает 53% денег от продаж всех носимых устройств в целом.