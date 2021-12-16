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Газпром не бронирует дополнительный транзит ГТС

Газпром не бронирует дополнительный транзит ГТС

Российский Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности украинской ГТС, но забронировал мощности газопровода Ямал-Европа в 19,3 млн куб. м/сутки.

Об этом свидетельствуют данные аукционов в понедельник, 20 декабря.

На фоне решения Газпрома стоимость газа в Европе снизилась на 3% до 1655 долларов за тысячу кубометров после роста более 1700 долларов утром.

На прошлой неделе в Газпроме заявили, что выполнили транзитный контракт с Украиной на 2021 год, который предусматривает прокачку 40 млрд кубометров газа.

По оценкам Оператора ГТС Украины, Газпром в этом году транзитировал в страны ЕС около 145 млрд кубометров газа – это минимальное количество за последние шесть лет.

По материалам Корреспондент.net
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