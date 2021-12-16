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Земельная реформа: где продали больше всего гектаров

Земельная реформа: где продали больше всего гектаров

В Украине зарегистрировано 66 640 земельных сделок. Всего продано 169 822 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключено 66 640 сделок в рамках рынка земли» , — говорится в сообщении.

Больше всего земель сельхозназначения продали в Харьковской (24 319,2 тыс. га), Кировоградской (17 394,8 га), Днепропетровской (15 071,6 га), Полтавской (13 679,4 га) и Херсонской (13 465,2 га) областях.


Инфографика: Минагрополитики

Справка Finance.ua:

  • как продать сельскохозяйственную землю, если она передана в долгосрочную аренду.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно 🌿

По материалам Finance.UA
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