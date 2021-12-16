Вакцинированные за рубежом украинцы смогут воспользоваться «еПоддержкой»

Граждане Украины, которые привились за рубежом, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата и смогут воспользоваться программой «еПоддержка».

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

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«Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой Президента еПоддержка. Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в Дію», — сказал Шмыгаль.