Вакцинированные за рубежом украинцы смогут воспользоваться «еПоддержкой»

Граждане Украины, которые привились за рубежом, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата и смогут воспользоваться программой «еПоддержка».
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.
Читайте также: Кабмин утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять «тысячу Зеленского»
«Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой Президента еПоддержка. Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в Дію», — сказал Шмыгаль.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято16.12.2021, 22:45 - 4886 13
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 3434 11
Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - ТурчиновВчера, 16:15 - 788 10
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 8330 5
ГНС отменит доначисление Синэво свыше 1 млрд грн налоговВчера, 14:34 - 928 5
Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбораВчера, 17:03 - 8330 5
Правительство утвердило минимальные розничные цены на пластиковые пакетыВчера, 16:45 - 3434 11
Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»Вчера, 16:06 - 2321 2
В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциямиВчера, 12:14 - 1919 2
В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 летВчера, 13:01 - 1838
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1617
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2166 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2270
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 613
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1871 1