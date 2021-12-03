Являются ли банки конкурентами для Moneyveo - ответ СOО компании

МФО сегодня ориентированы на массовый сегмент и по сравнению с банками закрывают разные потребности клиента.

Больше о том, являются ли банки и МФО и конкурентами, рассказал СOО Moneyveo Сергей Синченко на мероприятии FinYear, которое состоялось 17 декабря в Киеве.

“Если необходимо получить крупный кредит или ипотеку, то клиент, конечно, обращается в банк. Но если ему необходимы деньги здесь и сейчас за 30 секунд и при этом банка рядом нет, то МФО всегда на расстоянии “клика”. На данном этапе мы пересекаемся, но у нас нет прямой конкуренции с банками”, — ответил он.

На вопрос, что помогает компании удерживать клиентов, он ответил: «Максимально стараемся выявить потребности клиента. В связи с этим мы проводим регулярные глобальные опросы для того, чтобы выявить глубинные потребности клиента».



Сергей Синченко, СOО Moneyveo

По его словам, также немаловажным фактом является то, что вся команда работает над созданием и усовершенствованием продукта.

“Когда мы строим процессы внутри компании, мы всегда отталкиваемся от конечной ценности для клиента. Все вышеперечисленное помогает нам удерживать клиентов и устанавливать с ними тесную эмоциональную связь”, — резюмировал он.