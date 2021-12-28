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Сколько средств возвращают трудовые мигранты в Украину (инфографика)

Сколько средств возвращают трудовые мигранты в Украину (инфографика)

Согласно данным Нацбанка Украины по результатам 3 кварталов 2021 года, сумма денежных переводов от трудовых мигрантов выросла на 18% по сравнению с 2020 годом. НБУ учитывает в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления средств.

«Трудовая миграция — процесс, который нуждается в поддержке со стороны государства. Украинцы, которые в основном работают в странах ЕС, ежемесячно возвращают в страну более $ 1 млрд, и это является одним из источников стимулирования экономики страны», — комментирует Ольга Чубенко, основательница онлайн-сервиса работы за рубежом Jobian.

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Даже несмотря на пандемию и тотальный локдаун, показатели денежных переводов продолжают расти. По предварительным прогнозам НБУ, на конец 2021 года сумма вырастет до $ 13,3 млрд. Это происходит за счет восстановления экономик стран, увеличения спроса на рабочую силу (в том числе на трудовых мигрантов), ускорения темпов вакцинации и ослабления карантинных ограничений в странах Европы. Для сравнения, сумма возврата валютных денежных средств от трудовых мигрантов в Украину составляет почти четверть от общей суммы, которую страна зарабатывает на экспорте за границу (около $ 52 млрд за год).

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Количество мигрантов. Украинцы ежегодно едут на заработки в разные страны мира: официальные данные внутри страны говорят о 2,5−3 млн трудовых мигрантов в год, тогда как ООН называет цифру в 5,5 миллиона человек. Разница в 2,5 миллиона говорит о наличии большого количества людей, выезжающих на работу нелегально. Это, в свою очередь, создает теневой рынок, где не все цифры могут быть учтены.

«Предложения нелегального трудоустройства за рубежом остаются актуальными до тех пор, пока в Украине на законодательном уровне не будут отрегулированы процедуры подбора, оформления и выезда на работу за границу как для соискателей работы, так и для рекрутинговых компаний», — отмечает эксперт в вопросах трудовой миграции Ольга Чубенко.

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