Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,02 до 27,25 грн (+0,8%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,94/26,96 до 27,29/27,31 грн (+1,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,82/27,05 до 27,13/27,33 (+1,2%/+1,1%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Интервенции Нацбанка по продаже валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе составили $ 132,5 млн, по покупке — $ 10 млн, таким образом, чистая продажа составила $ 122,5 млн.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $ 3675,7 млн и продал $ 1271,7 млн.

Чистая покупка валюты составила за это время $ 2404 млн.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать рост курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,4/27,6 грн», — прогнозирует Иосуб.

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Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, напоминает, что в этот вторник состоится традиционный аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 8-ми выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 28, 30, 36 и 72 месяца, а также 12 месяцев — в долларах США.

«Судя по разнообразию предложенных бумаг, Кабмин рассчитывает на участие в размещении большего числа инвесторов, чем обычно. Однако главным стимулом их интереса станет средневзвешенная доходность по „длинным“ ОВГЗ, — говорит Гойлов. — Текущий панический новостной фон негативно влияет на участников рынка, в частности — на курс украинских евробондов. Котировки облигаций с погашением в 2033 году упали до 89,75% от своей номинальной стоимости. Это оказывает давление на курс гривны».

Тем не менее, продолжается успешное сотрудничество с международными финансовыми организациями. Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов США на проведение реформ по избавлению экономики нашей страны от последствий коронавируса.

Со слов эксперта, на текущей неделе гривна к доллару США ослабнет к уровню 27,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится до отметки 31,15.