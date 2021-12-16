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JPMorgan оштрафовали на 200 миллионов долларов

JPMorgan оштрафовали на 200 миллионов долларов

Регулирующие органы США оштрафовали компанию JPMorgan Chase на 200 миллионов долларов за то, что она не отслеживала служебную переписку на личных мобильных телефонах и электронной почте сотрудников.

Об этом сообщает nytimes.

Как передает издание, сотрудники отдела ценных бумаг банка уходили от надзора, обсуждая бизнес компании на собственных устройствах.

JPMS не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 человек и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

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«Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и если компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков», — заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

JPMorgan признал, что его поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, которые направлены на защиту инвесторов и поддержку справедливых рынков.

Банк также согласился нанять консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований для обзора своей политики и процедур сохранения электронных сообщений.

По материалам Економічна Правда
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