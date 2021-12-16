JPMorgan оштрафовали на 200 миллионов долларов

Регулирующие органы США оштрафовали компанию JPMorgan Chase на 200 миллионов долларов за то, что она не отслеживала служебную переписку на личных мобильных телефонах и электронной почте сотрудников.
Об этом сообщает nytimes.
Как передает издание, сотрудники отдела ценных бумаг банка уходили от надзора, обсуждая бизнес компании на собственных устройствах.
JPMS не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 человек и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.
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«Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и если компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков», — заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.
JPMorgan признал, что его поведение нарушает федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами, которые направлены на защиту инвесторов и поддержку справедливых рынков.
Банк также согласился нанять консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований для обзора своей политики и процедур сохранения электронных сообщений.
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