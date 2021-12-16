Работа к праздникам: 5 актуальных новогодних вакансий

С приближением праздников новогодних вакансий становится больше. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от rabota.ua о вакансиях, в которых работодатели предлагают подработку, а также приглашают на постоянную работу.

Аниматор, Дед Мороз (на все новогодние праздники) в «Франсильвания» (Харьков). Работодателю нужен сотрудник, который любит детей и хорошо с ними ладит; понятно излагает свои мысли и имеет четкую дикцию; умеет найти подход к любому ребенку; имеет способность быстро ориентироваться в ситуации и импровизировать; добрый, позитивный, ответственный.

Особенности вакансии: проектная работа в образе Деда Мороза, период – с 15.12. 2021 до 16.01.2022 года; интерактивное поздравление детей разного возраста (от 2-х лет); комфортные условия в уютной атмосфере локации; гибкий график работы: смены – с 10:00 до 16:00 или с 15:00 до 21:00; почасовая оплата труда; организация предоставляет для работы игровые реквизиты, необходимые материалы, костюмы и сценарии.

Продавец новогодних сувениров (ТРЦ Ocean Plaza, Respublika Park, Lavina Mall) (Киев). Продолжительность – 1 месяц. Ожидания от будущих сотрудников: активность, общительность, доброжелательность; грамотная речь (русский/украинский); опыт работы в торговле приветствуется.

Условия: период работы – с 10.12.2021 по 31.12.2021 года включительно; сменный график работы – с 10:00 до 22:00, 2/2 или 3/3; работа для людей, которые не курят. Предлагается: зарплата от 20 000 до 30 000 грн + премии для самых активных; молодой и дружный коллектив.

Специалист на роспись сувениров, художник в «Коза Дереза» (Тернополь). Проводится бесплатное обучение для новых сотрудников. Требования к кандидатам: ответственность; аккуратность; умение воспроизводить рисунок. График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00; заработная плата – от 5 000 грн.

Продавец на новогоднюю ярмарку (ТРЦ Ocean Plaza) в Green Post (Киев).

Требуется продавец на новогоднюю ярмарку в ТРЦ Ocean Plaza на период с 18 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. В обязанности будущего работника будет входить продажа дорогих снежных шариков. Предпочтение отдается коммуникабельным кандидатам. График работы: с 10:00 до 22:00; зарплата – 400 грн/день + 5% от выручки.

Ведущий мероприятий, аниматор в CityGolf (Кривой Рог). Пожелания к кандидатам: умение работать с детьми разного возраста, опыт работы с взрослыми гостями (будет преимуществом); навык работы с микрофоном; владение основами сценической речи и чувством ритма; умение работать в команде и индивидуально; стремление делать свою работу хорошо и ориентация на результат.

Что предлагается: все необходимое для качественного проведения праздника; зарплата: ставка + бонус; стабильная занятость; life-work balance: график работы составляется с учетом личных пожеланий; молодой дружный коллектив; качественное и бесплатное обучение; открытые возможности построить карьеру от ведущего до руководителя направления.

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