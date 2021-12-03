Федоренко — о новых лицензионных условиях от НБУ (инфографика)

Еще 30 июня 2021 года на сайте НБУ был размещен проект новых лицензионных условий, который призван качественно усовершенствовать процесс лицензирования и регистрации поставщиков финансовых услуг.
За период обсуждения с рынком регулятором было обработано более 250 замечаний и предложений.
О новых лицензионных условиях подробно рассказал директор Департамента лицензирования НБУ Михаил Федоренко на мероприятии FinYear, состоявшемся 17 декабря.
Как отметил эксперт, это абсолютно новый для финансового рынка документ, который устанавливает новые правила.
«Среди ожидаемых нововведений: это, в частности, упрощенная процедура регистрации. Возможно будет сразу обратиться о включении в реестр и получить лицензию», — сообщил Федоренко.
Михаил Федоренко, директор Департамента лицензирования НБУ
Сроки. Регулятор принимает решение в течение 15 рабочих дней с даты подачи регистрационной карточки, а в случае одновременного внесения в реестр и получения лицензии НБУ принимает решение в течение 30 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов.
Федоренко обратил внимание на то, что установлен срок для обращения о получении лицензии. Так, если компания была включена в реестр и не обратилась за получением лицензии в течение 3 месяцев, то НБУ может принять решение об исключении из реестра.
Процедура лицензирования. Также устанавливаются новые подходы к оценке финансового состояния, соответствия деловой репутации, условий предоставления соответствующих услуг, профессиональной пригодности и требование по прозрачной структуре собственности.
Эксперт отметил, что отдельно определяются требования по финансовому состоянию компаний.
Также он обратил внимание на то, что появится новая процедура «отбеливания репутации», которая уже применяется в отношении банков. Отдельно определяются признаки относительно небезупречной деловой репутации.
Федоренко указал на новые возможности в связи с принятием новых лицензионных условий.
Эксперт отдельно остановился на подготовительных действиях, которые поставщики финансовых услуг должны провести для выполнения лицензионных условий.
В конце доклада Федоренко отметил, что принятие новых лицензионных ожидается до конца года, после чего еще дополнительно будет проведена коммуникация с рынком.
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