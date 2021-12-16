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Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбора

Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбора

Украинцев предлагают освободить от военного сбора после 31 декабря 2022 года. Такое предложение выдвинули авторы законопроекта № 6437 от 16.12.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права на самозанятость».

В чем проблема? По словам авторов документа, введение военного сбора было временным, но из-за отсутствия четко определенной предельной даты его введения «фактически привело к установлению реальной налоговой ставки с доходов» в размере 19,5%.

«Для сравнения, доход юридических лиц облагается налогом по меньшей ставке на ставку военного сбора — 18%, что уменьшает потенциал к развитию внутреннего потребления», — говорится в законопроекте.

Что еще предлагают? Кроме отмены военного сбора, депутаты, готовившие законопроект, подали еще несколько предложений. В частности, законопроектом предлагается:

  • исключить все положения, связанные с «тотальной фискализацией», а также отменить применение регистраторов расчетных операций (РРО) при продаже отдельных товаров;
  • восстановить права физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога I-IV групп, независимо от выбранного вида деятельности, не применять РРО в случае продажи товаров (предоставления услуг), стоимость единицы которых не превышает размера 1 минимальной заработной платы (в 2021 году — 6 тыс. гривен), а в случае превышения этого размера — при условии осуществления расчетов за такие товары (услуги) с помощью платежных устройств (терминалов) либо предоставления лицу, получающему товар (услугу), расчетного документа с отражением операции в типовой форме ведения учета и сдачи в течение трех банковских дней наличной выручки (наличности) от продажи таких товаров (предоставленных услуг) в банки;
  • установить увеличенные предельные объемы доходов для применения упрощенной системы налогообложения для II и III групп плательщиков единого налога в зависимости от количества лиц, состоящих с плательщиком единого налога в трудовых отношениях (500 размеров минимальной заработной платы одного наемного работника);
  • установить максимальное количество наемных работников (до 10 человек) для плательщиков III группы единого налога (сейчас такое количество не ограничено), что приведет в норму применение упрощенной системы налогообложения исключительно в сфере малого предпринимательства;
  • нормировать учет доходов ФЛП – плательщиками единого налога І и II групп и плательщиков единого налога ІІІ группы, которые не являются плательщиками НДС, — в случае осуществления расчетных операций в безналичной форме учет доходов вести в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов, при использовании наличной формы расчетов помесячно по типовой форме, а в случае продажи товаров (предоставления услуг), стоимость единицы которых составляет либо превышает размер минималки — по типовой форме по итогам рабочего дня с отражением каждой операции по продаже таких товаров (предоставленных услуг);

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  • предоставить право контролирующему органу на основании письменного запроса исключительно во время проведения документальных проверок получать от банков информацию об обороте средств на текущих банковских счетах субъектов хозяйствования за конкретный промежуток времени, а на основании решения административного суда — информацию о финансовых операциях по счетам субъектов хозяйствования за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов и назначения платежей.
По материалам Finance.UA
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