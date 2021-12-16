Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбора

Украинцев предлагают освободить от военного сбора после 31 декабря 2022 года. Такое предложение выдвинули авторы законопроекта № 6437 от
В чем проблема? По словам авторов документа, введение военного сбора было временным, но из-за отсутствия четко определенной предельной даты его введения «фактически привело к установлению реальной налоговой ставки с доходов» в размере 19,5%.
«Для сравнения, доход юридических лиц облагается налогом по меньшей ставке на ставку военного сбора — 18%, что уменьшает потенциал к развитию внутреннего потребления», — говорится в законопроекте.
Что еще предлагают? Кроме отмены военного сбора, депутаты, готовившие законопроект, подали еще несколько предложений. В частности, законопроектом предлагается:
Читайте также: Зеленский подписал «ресурсный» законопроект №5600
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принято16.12.2021, 22:45 - 4358 11
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)10 ч. назад - 5365 6
Государственная аудиторская служба объяснила, как сейчас воруют на строительстве дорогПозавчера, 20:23 - 2698 4
Госбюджет недополучает от таможни около 50 млрд грн в год – ГетманцевВчера, 19:16 - 839 4
Корейская Kia вытесняет конкурентов на рынке электромобилей в ЕвропеВчера, 06:04 - 3855 4
3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)10 ч. назад - 5365 6
В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями6 ч. назад - 1232
Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ИТ7 ч. назад - 1084 3
Airbus снял с производства свой крупнейший коммерческий авиалайнер7 ч. назад - 977
Кто чаще берет рассрочку на покупку квартирыВчера, 19:55 - 940
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1600
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2141 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2250
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 605
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1848 1