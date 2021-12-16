Украинцев предлагают освободить от уплаты военного сбора

Украинцев предлагают освободить от военного сбора после 31 декабря 2022 года. Такое предложение выдвинули авторы законопроекта № 6437 от 16.12.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права на самозанятость».

В чем проблема? По словам авторов документа, введение военного сбора было временным, но из-за отсутствия четко определенной предельной даты его введения «фактически привело к установлению реальной налоговой ставки с доходов» в размере 19,5%.

«Для сравнения, доход юридических лиц облагается налогом по меньшей ставке на ставку военного сбора — 18%, что уменьшает потенциал к развитию внутреннего потребления», — говорится в законопроекте.

Что еще предлагают? Кроме отмены военного сбора, депутаты, готовившие законопроект, подали еще несколько предложений. В частности, законопроектом предлагается:

исключить все положения, связанные с «тотальной фискализацией», а также отменить применение регистраторов расчетных операций ( РРО ) при продаже отдельных товаров;

восстановить права физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога I-IV групп, независимо от выбранного вида деятельности, не применять РРО в случае продажи товаров (предоставления услуг), стоимость единицы которых не превышает размера 1 минимальной заработной платы (в 2021 году — 6 тыс. гривен), а в случае превышения этого размера — при условии осуществления расчетов за такие товары (услуги) с помощью платежных устройств (терминалов) либо предоставления лицу, получающему товар (услугу), расчетного документа с отражением операции в типовой форме ведения учета и сдачи в течение трех банковских дней наличной выручки (наличности) от продажи таких товаров (предоставленных услуг) в банки;

установить увеличенные предельные объемы доходов для применения упрощенной системы налогообложения для II и III групп плательщиков единого налога в зависимости от количества лиц, состоящих с плательщиком единого налога в трудовых отношениях (500 размеров минимальной заработной платы одного наемного работника);

установить максимальное количество наемных работников (до 10 человек) для плательщиков III группы единого налога (сейчас такое количество не ограничено), что приведет в норму применение упрощенной системы налогообложения исключительно в сфере малого предпринимательства;

нормировать учет доходов ФЛП – плательщиками единого налога І и II групп и плательщиков единого налога ІІІ группы, которые не являются плательщиками НДС , — в случае осуществления расчетных операций в безналичной форме учет доходов вести в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов, при использовании наличной формы расчетов помесячно по типовой форме, а в случае продажи товаров (предоставления услуг), стоимость единицы которых составляет либо превышает размер минималки — по типовой форме по итогам рабочего дня с отражением каждой операции по продаже таких товаров (предоставленных услуг);

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