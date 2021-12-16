«Укрзализныця» во второй раз в этом году повысила зарплаты железнодорожников на 10%

АО «Укрзализныця» во второй раз в 2021 году повысило на 10% тарифные ставки, должностные оклады работникам, у которых он не превышал 30 000 грн. Увеличенную заработную плату железнодорожники получат в начале января 2022 года, за отработанные часы в декабре 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина, в августе, на момент начала работы нового менеджмента, АО «Укрзализныця» было крайне убыточным. В частности, по итогам первого полугодия 2021 года компания получила 1,5 млрд грн убытков, поэтому финансовые ресурсы для повышения заработных плат отсутствовали.

В то же время глава компании отметил, что за три месяца работы ситуация изменилась:

«За указанный период удалось навести порядок в закупках – заключен прямой контракт с НАЭК «Энергоатом» на поставку электроэнергии. Улучшена грузовая работа, компания уже фиксирует рекордные за несколько лет показатели перевозок грузов. Также начата продажа непрофильных активов».

Напомним, что первое в этом году повышение тарифных ставок и должностных окладов на 10% произошло с июня.

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