Бюджетные авиаперелеты вырастут в цене

Авиакомпании будут повышать стоимость билетов. Это приведет к тому, что о бюджетных перелетах путешественникам придется забыть.

«Утверждения о том, что эра недорогих путешествий подошла к концу, звучат все чаще и исходят из разных источников. Причина этого — пандемия COVID-19», — сообщает Schengenvisainfo.com.

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По словам гендиректора известного лоукостера Ryanair Майкла О’Лири, вероятное повышение тарифов станет результатом сочетания нескольких факторов. В частности:

рост спроса на путешествия летом 2022 после открытия границ;

сокращение пропускной способности авиакомпаний.

Окончание «эры бюджетных перелетов» прогнозируют также и в американском инвестиционном банке JP Morgan. В то же время там отмечают: уже сейчас поиск дешевых авиабилетов является трудным занятием. «За тарифами со скидкой уже теперь нужно охотиться», — рассказал аналитик Джейми Бейкер.

Кроме того, отмечается, что снижение стоимости авиаперелетов, которое наблюдалось в 2020 году, стало следствием попытки авиакомпаний возобновить путешествия, которые прекратились из-за закрытия границ из-за пандемии ковида. «Компании активно продавали дешевые места, потому что большинство людей не могли летать», — отмечают эксперты.