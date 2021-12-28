В 2022 году объем потребления угля в мире может побить все рекорды

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), рост потребления в Китае, Индии и США может увеличить мировой спрос на угольную электроэнергию до нового рекордного уровня в 2022 году. И тогда все усилия по сокращению выбросов парниковых газов окажутся напрасными.

Об этом сообщает СNN.

МЭА заявило, что мировое производство электроэнергии с использованием угля в качестве топлива электростанций, как ожидается, достигнет 10350 тераватт-часов в 2021 году — это на 9% больше прошлого года. Такое производство обусловлено быстрым экономическим восстановлением, которое «увеличило спрос на электроэнергию намного быстрее, и такому спросу не могут соответствовать поставки с низким содержанием углерода».

Ожидается, что общий спрос на уголь, в том числе для таких отраслей, как цементная и сталелитейная, в этом году вырастет на 6%. В отчете МЭА говорится, что хоть рекордные уровни потребления 2013 и 2014 годов и не будут побиты, в следующем году общее потребление может достичь нового рекордного уровня.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил, что это увеличение является «тревожным признаком того, насколько мир отстает в своих усилиях по сокращению выбросов до нулевого уровня».

По данным МЭА, на Китай приходится более половины мирового угольного производства, и ожидается, что в 2021 году оно тоже вырастет на 9% в годовом исчислении. По прогнозам, в этом году производство в Индии вырастет на 12%.

Сокращение использования угля было главным камнем преткновения на переговорах по климату в Глазго в прошлом месяце, когда страны, наконец, согласились «сократить» потребление в рамках своих усилий по удержанию повышения глобальной температуры как можно ближе к 1,5 градусам Цельсия.

Китай уже пообещал начать сокращать потребление угля. Но он сделает это только после 2025 года, что даёт производителям значительную свободу действий для дальнейшего увеличения генерирующих мощностей в ближайшие четыре года.

Китай, вероятно, построит до 150 гигаватт (ГВт) новых угольных электростанций в период 2021-2025 годов.