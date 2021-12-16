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GM начинает поставки электрических пикапов Hummer стоимостью $113 тысяч

GM начинает поставки электрических пикапов Hummer стоимостью $113 тысяч

Американский автомобильный концерн General Motors начинает поставки электрического пикапа GMC Hummer EV. Стартовая цена этой модели составляет 113 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание CNBC.

GMC Hummer EV — первый грузовик, который включает в себя платформу Ultium, двигатели и аккумуляторы GM, все из которых автопроизводитель разработал на собственных мощностях и планирует использовать в качестве основы для десятков новых электромобилей в ближайшие годы.

Запас хода на электротяге первой в линейке модели Hummer Edition 1 составит 529 километров.

GM инвестирует до 2025 года около 30 миллиардов долларов в производство и разработку электромобилей, таких как пикап Hummer и внедорожник, который еще планирует выпустить. В пятницу, 17 декабря, компания также подтвердила первые поставки нового электрического коммерческого фургона FedEx.

Отметим, первый серийный электромобиль Hummer EV продали на аукционе за 2,5 миллиона долларов. Вырученные деньги передали в фонд Tunnel to Towers Foundation, организации, созданной в память о первом спасателе Стивена Силлере.

В ноябре этого года пикап GMC Hummer EV испытал президент США Джозеф Байден. Он провел тест-драйв на заводе по сборке электромобилей General Motors Co (GM.N). Байден протестировал самую дорогую версию электромобиля Hummer. Она оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Пикап разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а запас хода автомобиля превышает 560 км.

Ранее компания General Motors Co собиралась выпустить электромобили Chevrolet Bolt, однако в июле GM отозвала эти электромобили из-за возможного дефекта аккумуляторов, который может приводить к возгоранию этих машин.

Компания призвала владельцев электромобилей Bolt 2017-2019 годов ограничить уровень заряда батареи до 90% емкости и парковать автомобили на улице после их зарядки.

В рамках предыдущего отзыва, инициированного в ноябре 2020 года, владельцам почти 70 тысяч электромобилей Bolt было рекомендовано обновить программное обеспечение, которое отслеживает состояние литий-ионных батарей, и сообщать о любых возможных проблемах.

По материалам Дело
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