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Межбанк: в понедельник рынок ждут очередные сюрпризы

Межбанк: в понедельник рынок ждут очередные сюрпризы

С этого понедельника начинается практически последняя полноценная неделя на валютном межбанке, так как череда рождественских и затем новогодних праздников вносит свои коррективы в поведение всех участников финансового рынка, а также инвесторов в украинские ОВГЗ. Нерезидентам надо успеть не только провести все свои операции на вторичном рынке, но и окончательно определиться – будут ли они активно покупать гривневые облигации завтра на аукционе Минфина Украины. Или же предпочтут продолжать торг по доходности с чиновниками этого ведомства и уже особо не спешить со своими вложениями на ближайшее время.

По нашим данным, большинство из них предпочтет еще подождать до января в надежде на дальнейший рост доходности украинских бумаг. Поведение иностранцев на фондовом рынке в эти дни во многом будет формировать и тренд по курсу доллара на торгах.

Но в первую очередь на курсовой тренд будет влиять поведение крупнейших местных компаний в период закрытия года. Сегодня, опоздавшие из них еще будут рассчитываться с бюджетом по налогам. Но уже ближе к концу недели начнутся выплаты возмещений НДС экспортерам, а также операции компаний по предстоящему завершению года. Времени на расчеты уже остается у всех очень мало и это будет отражаться на статистике торгов. Например, сегодня Finance.ua прогнозирует объем операций на сумму в пределах $160-240 млн при совершении от 470 до 650 сделок. И такая активность на межбанке уже будет почти всю эту неделю.

Нацбанку придется периодически тушить пожары на торгах за счет проведения интервенций, так как перекосы спроса и предложения на рынке будут значительными. Как и все последнее время – ценники регулятора при данных операциях на валютном рынке будут главным курсовым ориентиром для всех участников торгов.

По евро соотношение пары евро/доллар продолжит радовать спекулянтов, так как скачки этой пары в пределах широкого коридора от 1,1235 до 1,13 сегодня продолжаться. А значит, местные спекулянты будут зарабатывать и за счет колебаний самой пары евро/доллар на международных рынках, так и на курсе евро относительно гривны. Кроме этого, несколько расширился коридор по наличному рынку по евровалюте, что позволит спекулянтам дополнительно играть и на разнице наличного и безналичного курсов евро.

Цейтнот у большинства клиентов в сочетании с увеличением ситуативных перекосов между спросом и предложением по валюте при выходе на рынок крупнейших игроков – создает достаточно серьезное напряжение на валютном межбанке и грозит сюрпризами по курсу в ближайшие дни. Причем, большинство участников рынка настроены на дальнейшую девальвацию гривны.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, 20 декабря будут в пределах: доллар — коридор 27,20-27,38 грн, евро — коридор 30,55-30,90 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,27 / 27,29
евро – 30,72 / 30,74

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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