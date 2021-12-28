В Киеве подорожает аренда жилья в некоторых домах - прогноз на 2022 год

В столице в следующем году ожидается подорожание стоимости аренды жилья — этот процесс может начаться весной, заявила глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха.

Об этом она сказала сайту «Сегодня».

По словам эксперта, в первые месяцы нового года цены будут зависеть от сезонных факторов, до апреля скачков не ожидается. Она прогнозирует, что цены на аренду 10−15% арендного жилья могут колебаться в этот период на 1−2%. Зато более существенный рост цен может начаться в конце марта — начале апреля. Его вызовет рост спроса. Гайдамаха говорит, что в течение апреля-июня цены могут вырасти на 10%.

«Спрос будет диктовать свои правила. И его уровень отразится на арендных ценах. Ожидается, что завершение отопительного сезона станет катализатором активизации потенциальных арендаторов. К этому же стоит добавить традиционный сезонный фактор: именно со второй половины марта миграционные процессы значительно усиливаются. Однако возможное подорожание стоимости аренды будет происходить без резких скачков — во II квартале 2022 года ежемесячное увеличение стоимости аренды не будет больше 3−5%», — подчеркнула эксперт.

Глава АСНУ добавила, что начиная со второго квартала следующего года около 60−65% спроса на аренду жилья в Киеве сконцентрируется в сегменте квартир площадью 35−50 кв. м, преимущественно в советских домах, в местах с удачным транспортным сообщением.

«Традиционно подавляющее большинство арендаторов будет искать небольшие квартиры за относительно приемлемую цену. И из-за роста спроса наибольшая ценовая динамика возможна именно на такой тип жилья», — пояснила она.