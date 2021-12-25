Названы пять основных недостатков современных смартфонов на Android

Пользователей смартфонов с операционной системой Android гораздо больше, чем других. Популярность их продолжает расти.

Возможности современных моделей удовлетворяют требованиям самых требовательных покупателей. Усовершенствованные многофункциональные Android-смартфоны становятся более доступными по цене, чем привлекают к себе внимание.

Большие объемы памяти, долгая работа батареи, усовершенствованные камеры, делающие профессиональные фото – все это не может не радовать. Не смотря на все положительные стороны, есть и недостатки.

Уязвимость операционной системы

Все знают о значимом преимуществе Android перед iOS от Apple в ее открытости. Речь идет о возможности устанавливать приложения из разных сторонних магазинов приложений, что запрещено Apple. Но есть в этом и большой минус – непроверенный софт может быть вирусным и нанести существенный вред смартфону.

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Apple в этом вопросе категорична. Она ограничивает своих пользователей только своей платформой проверенных приложений App Store, чем, в свою очередь, их же и защищает.

Медленное обновление к новым версиям

В этом вопросе Android по сравнению с Apple опять-таки проигрывает. Всего одно или два обновления получают большинство устройств. Прошивки для конкретных марок телефонов готовят их производители и подчас этот процесс сильно затягивается. Этого недостатка нет у линейки Pixel, обновление для которой делает непосредственно Google. Apple делает до пяти обновлений системы, в чем явно выигрывает.

Сильная фрагментация системы

Это означает, что загруженное приложение даже из официального магазина Google Play на одном устройстве будет хорошо работать, а на другом может не работать вообще. Причина этого в огромном количестве девайсов под управлением одной операционной системы.

Отставание в выпуске приложений

Аналоги выпускаемого Apple для владельцев iOS иногда приходится достаточно долго ждать пользователям Android-смартфонов. Примером является Clubhouse от Apple. Почти год пользователи Android ждали нечто подобное. Такие ситуации периодически случаются.

Подтормаживание работы интерфейса

Этот недостаток еще встречается в недорогих Android-устройствах. Флагманы с новыми версиями этого минуса лишены.

Еще одним недостатком некоторых смартфонов является наличие встроенной назойливой рекламы. Но это касается только линии Xiaomi и некоторых китайских фирм.

Прогресс в наше время не стоит на месте, а движется огромными шагами. Поэтому, надеемся, эти незначительные недостатки столь широко популярной операционной системы будут скоро исправлены и станут лишь историей.