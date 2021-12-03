Выбрана худшая технологическая компания в 2021 году

Yahoo Finance каждый год составляет рейтинг лучших компаний. В 2021 это почётное звание получила Microsoft. Также специалисты составили антирейтинг худших компаний. Кто же стал «лидером»?
Первое место в антирейтинг заняла Facebook, известная сейчас как Meta. Опрошенные отметили проблемы с цензурой Facebook, отчёты о влиянии Instagram на психическое здоровье, а также пробелы в конфиденциальности.
Есть мнение, что Facebook переименовалась как раз для того, чтобы немного сгладить репутационный ущерб.
Кроме того, компания сделала в новом названии акцент на своё новое направление работы — «мультивселенную».
Респонденты однако считают, что Facebook стоит признать свои проблемы и извиниться за них, а также пожертвовать «значительную сумму» своей прибыли фонду, который помог бы сгладить последствия действий компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«В сторону здравого смысла»: Минобороны планирует пересмотреть список профессий для военнообязанных женщинВчера, 10:12 - 1370 13
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газВчера, 11:16 - 1704 10
80% ІТ-специалистов против: четверть из них намерены уволиться в случае вступления в Дія CityПозавчера, 16:00 - 8124 7
В monobank задумались о создании маркетплейсаВчера, 11:02 - 1660 4
До $3 тысяч: Коболев озвучил шокирующий прогноз цены на газВчера, 16:03 - 1638 3
Автофиксация нарушений правил дорожного движения: что нужно знать водителямВчера, 08:04 - 5393
«Дія» запускает две новые функцииВчера, 10:03 - 5224
Украинцам увеличат налог на жильеВчера, 14:00 - 5164
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газВчера, 11:16 - 1704 10
В monobank задумались о создании маркетплейсаВчера, 11:02 - 1660 4
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1833
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2359 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2490
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 660
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 2016 1