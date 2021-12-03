Выбрана худшая технологическая компания в 2021 году

Yahoo Finance каждый год составляет рейтинг лучших компаний. В 2021 это почётное звание получила Microsoft. Также специалисты составили антирейтинг худших компаний. Кто же стал «лидером»?

Первое место в антирейтинг заняла Facebook, известная сейчас как Meta. Опрошенные отметили проблемы с цензурой Facebook, отчёты о влиянии Instagram на психическое здоровье, а также пробелы в конфиденциальности.

Есть мнение, что Facebook переименовалась как раз для того, чтобы немного сгладить репутационный ущерб.

Кроме того, компания сделала в новом названии акцент на своё новое направление работы — «мультивселенную».

Респонденты однако считают, что Facebook стоит признать свои проблемы и извиниться за них, а также пожертвовать «значительную сумму» своей прибыли фонду, который помог бы сгладить последствия действий компании.