Китай развернёт первую сеть 6G к концу десятилетия

Первая сеть мобильной связи шестого поколения (6G) появится в Китае к 2030 году.

Об этом, как сообщают сетевые источники, заявил Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou), бывший председатель правления оператора China Mobile и консультант ассоциации GSMA.

«Когда мы вели внедрение 5G, работы над 6G уже начались. К 2030-му сеть 6G будет доступна на коммерческой основе. Сейчас нам необходимо ускорить определение, а также исследования и разработки в области 6G», — заявил господин Цзяньчжоу.

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Сети пятого поколения (5G) обеспечивают теоретическую пропускную способность до 20 Гбит/с. По прогнозам, сервисы 6G позволят передавать данные со скоростью до 1 Тбит/с.

Ван Цзяньчжоу отметил, что появлению систем связи шестого поколения будет предшествовать развёртывание сетей промежуточного стандарта — так называемого 5.5G.

Для платформ 6G планируется использование передовой архитектуры, предусматривающей эффективное интеллектуальное управление питанием и значительное сокращение энергопотребления на всех уровнях.

Для сетей 6G рассматривается возможность применения терагерцового спектра. С приходом 6G ожидается появление качественно новых интернет-сервисов, интерактивных платформ, систем управления предприятиями и умным транспортом.