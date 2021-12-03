НБУ возобновил продажу валюты на межбанке

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском рынке 13-17 декабря составили $132,5 млн.

Из них $7,5 млн НБУ продал по лучшей цене продаж, а $125 млн – по единому курсу размещения предложения по продаже иностранной валюты (Matching).

При этом НБУ купил $5 млн на межбанке по лучшей цене покупки валюты, а $5 млн – по единому курсу размещения предложения по покупке валюты (Matching).

Таким образом Нацбанк уменьшил покупку валюты на межбанке в 5,4 раза по сравнению с позапрошлой неделей, когда он купил $54 млн, и не продавал валюту.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $3675,7 млн и продал $1271,7 млн. Чистая покупка валюты составила $2404 млн.