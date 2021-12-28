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Особенности открытия нерезидентом счета в банке

Особенности открытия нерезидентом счета в банке

В Украине открыть счет в банке могут как физические лица резиденты, так и нерезиденты.

Как узнал Finance.ua от Фонда гарантирования, банки имеют право открывать нерезидентам текущие, вкладные (депозитные) счета в гривнах и/или иностранной валюте на условиях, предусмотренных заключенными договорами с учетом ограничений, определенных законами Украины.

Вкладчики-нерезиденты благодаря открытым счетам имеют возможность:

  • получать зачисление из-за рубежа со своих счетов и счетов других лиц;
  • осуществлять перечисление со счета на собственный счет в другом банке Украины и за рубежом;
  • покупать/продавать валюту на межбанковском валютном рынке Украины;
  • размещать депозиты и тому подобное, и имеют все права, предоставленные резидентам по получению банковских услуг.

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«Независимо от того, является ли вкладчик резидентом или нерезидентом, в случае неплатежеспособности банка Фонд гарантирования вкладов возместит ему средства в рамках предельной суммы возмещения по вкладу», — сказано в сообщении ФГВФЛ.

В случае если вкладчик, который проживает за границей, не может получить лично сумму возмещения, выплата может быть осуществлена его уполномоченному представителю в Украине на основании доверенности (нотариально заверенной копии доверенности).

Выплата банком-агентом возмещения на основании доверенности осуществляется при предоставлении доверенным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и доверенности (нотариально заверенной копии доверенности).

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По материалам Finance.UA
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