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«Борисполь» назвал 10 самых популярных стран среди украинцев

«Борисполь» назвал 10 самых популярных стран среди украинцев

Несмотря на пандемию, для украинских туристов в этом году открыты многие государства. Они готовы принимать наших граждан по определенным требованиям: сертификат о вакцинации, ПЦР-тесты или самоизоляция.

Пресс-служба аэропорта «Борисполь» рассказала о направлениях, которые пользуются популярностью больше всего.

Куда летели украинские туристы? По данным аэропорта «Борисполь», в ноябре 2021 года воздушные ворота обслужили 717 484 пассажира. Из них 501 186 — пассажиры регулярных рейсов, 216 298 — нерегулярных.

В ноябре 2019 года аэропорт обслужил 1 137 300 пассажиров, что свидетельствует о том, что пассажиропоток восстановился на 63%.

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«В тройке популярных международных направлений среди пассажиров КВР в ноябре: Египет и Турция, также в тройку лидеров попала Польша», — говорится в сообщении.

Так, в эти страны путешествовало 42% от общего количества отправленных из аэропорта Борисполь пассажиров.

К слову, в списке появились новые направления, ранее не входившие в популярные среди украинцев.

Топ-10 самых популярных направлений:

  • Шарм-эль-Шейх;
  • Хургада;
  • Стамбул;
  • Дубай;
  • Марса Алам;
  • Тель-Авив;
  • Амстердам;
  • Барселона;
  • Анталия;
  • Франкфурт-на-Майне.

В то же время, общий туристический поток аэродрома за 11 месяцев 2021 года вырос на 61% против аналогичного периода 2019-го. Суммарное количество достигло 8 725 534 пассажиров.

По материалам Телеканал новин 24
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