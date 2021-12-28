Капиталы богачей, NFT и обвал лиры: главные финансовые события 2021 года

В течение 2021 года мир потрясло немало новостей и событий из сферы финансов — от триумфа криптовалют к турбулентности на валютном рынке. Мы собрали для вас новости о финансах, которые привлекали больше всего внимания.

Bitcoin установил новый исторический рекорд. Самая популярная криптовалюта в мире — Bitcoin — начала стремительно расти в цене с начала года. Несмотря на несколько серьезных обвалов, цифровая монета достигала нового исторического максимума.

В частности, весной из-за действий Китая и Илона Маска Bitcoin пережил одно из самых больших падений. Пиковая цена криптовалюты — почти 69 тысяч долларов за монету, согласно CoinDesk.

1 января 2021 года Bitcoin стоил примерно 30 тысяч долларов за монету. К моменту создания этого материала стоимость Bitcoin колеблется на уровне 47 756 долларов с рыночной капитализацией в 902,65 миллиарда долларов.

NFT — главное слово года. Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary главным словом года выбрали аббревиатуру NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен). Это очередное доказательство того, что цифровая революция продолжает набирать обороты и изменять культуру, отношения и способы ведения бизнеса.

В целом рынок NFT стремительно развивался с начала года и пережил стремительное падение в мае, когда продажи упали на 90%. С помощью технологии NFT продают самые разные вещи: картины, автомобили, произведения искусства, недвижимость.

Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. Их внимание чаще всего привлекают произведения искусства.

Миллиардеры увеличивали свои капиталы. Несмотря на пандемию коронавируса, уже второй год усложняющую жизнь всего мира, миллиардеры сумели существенно увеличить свои капиталы. В частности, с 18 марта 2020 года по 18 марта 2021 года доходы самых богатых людей мира увеличились на 4 триллиона долларов. Среди них Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и другие.

Финансовому успеху богачей способствовало несколько факторов. Например, фондовый рынок достиг новых высот, в то время как доход ряда компаний вырос, поскольку люди стали активнее покупать вещи и услуги онлайн.

В то же время, глобальный уровень бедности вырос. Эта ситуация вызвала дискуссии о финансовой справедливости. Особенно громко эта тема звучала в США, где раздавались призывы о введении «налога на богатство».

Bitcoin признали официальным платежным средством. Центрально американская страна Сальвадор 7 сентября 2021 года первой в мире приняла закон о признании Bitcoin как официального платежного средства.

Этот смелый эксперимент инициировал и активно поддерживал президент страны Найиб Букеле. В цифровой монете видят защиту от инфляции, которая быстро «съедает» национальную валюту — доллар США.

Согласно The Economic Times, Сальвадор хранит в своей казне 1120 Bitcoin. Сальвадор также изучает разные возможности для майнинга Bitcoin, который достаточно вреден для окружающей среды. В частности, речь идет об опции майнинга криптовалюты с использованием энергии вулканов.

Неудачный год для турецкой лиры. В 2021 году турецкая лира стремительно теряла позиции на валютном рынке. Национальная валюта Турции устанавливала антирекорд за антирекордом.

Интересно, что в какой-то момент турецкая валюта была среди лучших развивающихся в 2021 году. Одно из первых серьезных падений было зафиксировано в марте после увольнения главы турецкого центробанка Наси Агбала. Тогда валюта обвалилась сходу на 14%.

Обвал лиры в конце ноября даже вызвал волну протестов в Турции. Одной из ключевых причин обесценивания турецкой лиры называют годы неортодоксальной экономической политики, которую отстаивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик выступает против высоких процентных ставок, которые, по его мнению, ведут к росту инфляции.