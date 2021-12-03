Деньги за «пакет малыша» теперь можно получить в «еМалыш»

В «еМалыш» уже доступна новая услуга — оформление денежной компенсации за «пакет малыша». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как воспользоваться услугой.
Кто может воспользоваться услугой. Компенсацию могут оформить только те родители, которые не получили «пакет малыша» в роддоме или в управлении соцзащиты населения по месту жительства.
Как получить средства:
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Размер компенсации составляет 6300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года.
Средства можно использовать на приобретение детских товаров оффлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.
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