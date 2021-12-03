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Деньги за «пакет малыша» теперь можно получить в «еМалыш»

Деньги за «пакет малыша» теперь можно получить в «еМалыш»

В «еМалыш» уже доступна новая услуга — оформление денежной компенсации за «пакет малыша». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как воспользоваться услугой.

Кто может воспользоваться услугой. Компенсацию могут оформить только те родители, которые не получили «пакет малыша» в роддоме или в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Как получить средства:

  • заполнить заявку онлайн лично одному из родителей по ссылке. А также открыть специальный счет «Пакет малыша» в любом отделении ПриватБанка. Средства будут зачислены только на этот счет.

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Размер компенсации составляет 6300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года.

Средства можно использовать на приобретение детских товаров оффлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

Справка Finance.ua:

  • еМалыш – это 10 услуг по одному заявлению, нужных для младенца. Основной и обязательной услугой является оформление свидетельства о рождении, которое доставит курьер по удобному адресу. Дополнительно можно получить идентификационный код для ребенка, задекларировать место его проживания, выплату пособия при рождении и т.д. Получение услуг по одному заявлению избавляет от необходимости посещать 11 учреждений, заполнять 37 документов, тратить 30 часов на эти посещения и оформления;
  • за почти два года существования сервиса еМалыш уже более 222 тысяч украинцев подали заявки. 89% родителей регистрируют рождение ребенка именно через еМалыш. Теперь не нужно стоять в очередях и посещать госучреждения, ведь подать заявление можно онлайн сразу после рождения малыша.

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По материалам Finance.UA
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