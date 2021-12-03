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Обязательная накопительная пенсионная система за 15 лет сгенерирует около $50 млрд долгого ресурса — Шмыгаль

Обязательная накопительная пенсионная система за 15 лет сгенерирует около $50 млрд долгого ресурса — Шмыгаль

В правительстве прогнозируют, что за 15 лет функционирования второго уровня пенсионной системы, который может заработать с 2023 года, удастся сгенерировать около $ 50 млрд «долгого» ресурса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время гала-ивента НВ «Украина и мир впереди 2022».

«Наполнение фондового рынка финансовым, экономическим содержанием возможно тогда, когда в стране есть накопленный долгий ресурс. Накопительная пенсионная система, по нашим оценкам, за 15 лет даст возможность собрать и сгенерировать около $ 50 млрд ресурса, который собственно и будет долгим ресурсом (20 более и лет). Он будет по адекватной рыночной цене. С одной стороны, это будет пенсионное обеспечение для нас с вами. С другой стороны, это колоссальный экономический потенциал», — отметил он.

Шмыгаль добавил, что это более половины от объема совокупного государственного долга Украины (около $ 90 млрд).

«Это тот ресурс, которые мы можем сами аккумулировать в своей стране. Считаю преступлением, что до сих пор это не было сделано. Если бы это сделали 15 лет назад, мы бы имели это уже сегодня», — заявил премьер.

Верховная Рада планирует в ближайшее время принять законопроект о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения в первом чтении. Он предусматривает, что второй уровень заработает с 1 января 2023 года.

В Минсоцполитики сообщали, что работодатели будут платить обязательные взносы, а работники — добровольные.

Предлагается, чтобы работодатели платили обязательные взносы на индивидуальные счета людей в размере 1% от заработной платы (благодаря снижению ЕСВ) за всех своих сотрудников. Добровольные взносы на свои индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица из собственной заработной платы (дохода, денежного обеспечения) на условиях автозаписи с правом отказа.

Справка Finance.ua:

  • Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому работники предприятий большой приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему;
  • ранее министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что пенсионная реформа в Украине может быть введена не ранее 2023 года — до того времени необходимо принять изменения в законодательство.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам НВ
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