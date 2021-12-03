Украинцы будут платить абонплату за коммуналку

В Киеве и в целом ряде городов коммунальные предприятия начали начислять своим клиентам абонентскую плату за вывоз мусора, горячую и холодную воду, отопление. Это стало возможным благодаря принятию закона «О жилищно-коммунальных услугах» (его утвердили еще в 2019-м).

Как отметил на своей странице в Facebook эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, абонентская плата привязана к прожиточному минимуму и будет регулярно повышаться и платиться независимо от сезона.

Сейчас абонплата на коммуналку (без учета доставки газа) может стоить семье 111,7 грн без банковской комиссии. «Если брать в сумме, то это дополнительно украинцы заплатят ежемесячно на 2,01 млрд грн больше за коммунальные услуги», — подсчитал эксперт.

Как считают размер абонплаты. Предельный размер абонентской платы Кабмин ввел еще несколько лет назад. Суммы в платежках считаются по специальной формуле: 2 * ПМ * 2,58 * 0,15 * К, где

ПМ — прожиточный минимум;

2,58 — среднее количество человек в семье;

0,15 — средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К — коэффициент (для отопления и воды — 0,019, для мусора — 0,009).

Учитывая, что прожиточный минимум в Украине повышается несколько раз в год, одновременно будет расти и размер абонентской платы. Собранные деньги предприятие должно инвестировать на обслуживание и ремонт сетей, модернизацию и тому подобное. Правда, в экспертной среде есть сомнения: хватит ли этих средств и будут ли дополнительно направлять на ремонты.

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