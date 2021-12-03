ФГВФЛ объяснил рост вкладов украинцев в банках

Сумма депозитов физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в январе-октябре возросла почти до 630 млн грн.
По данным ФГВФЛ, за 10 месяцев этого года вклады физлиц увеличились на 21,8 млрд грн (+3,6%) и на 1 ноября составили 629,4 млрд грн.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года прирост суммы вкладов в банках-участниках фонда составил 100,6 млрд грн (+21,2%).
При этом в общей сумме вкладов растет доля вкладов в гривне, которая на начало ноября составила 61,3% (по состоянию на 1 ноября 2020 года этот показатель был на уровне 57,5%).
В разрезе диапазонов сумм темпы роста вкладов, превышающих гарантированную ФГВФЛ сумму возмещения (200 тыс. грн), больше, чем у вкладов в гарантированном Фондом диапазоне от 10 грн до 200 тыс. грн: за январь-октябрь сумма вкладов сверх гарантированной суммы возросла на 18,5 млрд грн (+5%), в пределах гарантированной суммы – на 3,3 млрд грн (+1,4%).
«Как мы видим, банковская система приспособилась к новым вызовам, адаптировала бизнес-процессы и продемонстрировала способность развиваться в условиях пандемии. Второй год подряд мы фиксируем рост депозитного портфеля банков-участников Фонда, хотя в этом году темпы прироста заметно притормозили. Это, в первую очередь, связано с изменениями условий карантинных ограничений. С другой стороны, мы наблюдаем, что темпы роста суммы вкладов сверх гарантированной суммы значительно превышают рост вкладов в пределах гарантированной суммы. Таким образом повышается актуальность принятия Верховной Радой во втором чтении законопроекта №5542-1, которым, в частности, предусмотрено поэтапное увеличение максимальной суммы гарантированного возмещения – сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года до 600 тыс. грн. Это будет способствовать укреплению доверия вкладчиков к банковской системе», – отметила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.
При этом снижение темпов роста вкладов в 2021 году объясняется несколькими факторами:
В то же время по сравнению с 2020 годом наблюдалась положительная динамика некоторых основных факторов, которые способствовали увеличению гривневых вкладов:
На начало ноября в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 70 банков за исключением Ощадбанка, который пока еще не присоединился к ФГВФЛ.
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