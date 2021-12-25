Рынок автомобильных светодиодов в этом году оценивается в 3,51 млрд долларов

Специалисты аналитической компании TrendForce провели исследование, задачей которого была оценка рынка автомобильной светодиодной продукции и выявление глобальных тенденций его развития.
По мнению аналитиков, уже в текущем году светодиодные фары устанавливались более чем на 60% новых автомобилей, а если рассматривать только транспортные средства на новой энергии (NEV), то уровень проникновения оказывается ещё выше — более 90%. В денежном выражении рынок оценивается в 3,51 млрд долларов, что на 31,8% превышает прошлогодний показатель.
Хотя из-за нехватки полупроводниковых изделий некоторые производители автомобилей вынуждены приостанавливать производство, они попросили производителей светодиодов продолжать поставки продукции и не стали отменять заказы. Тройку ведущих производителей автомобильных светодиодов образуют компании ams OSRAM, Nichia и Lumileds. Суммарно они занимают 71,7% рынка.
Одним из заказчиков ams OSRAM является компания Tesla. Учитывая растущие объёмы продаж электромобилей Tesla, неудивительно, что выручка ams OSRAM в этом году оценивается в 1,304 млрд долларов, что на 37,2% больше её выручки в 2020 году. Компания Nichia смогла нарастить продажи на 23,1%, до 809 млн долларов, а Lumileds — на 11,4%, до 401 млн долларов. Данные для всей первой десятки, на которую приходится 96% рынка, приведены в таблице:
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