Nissan построит в Европе и США новые заводы по переработке аккумуляторов до конца 2025 года

Компания Nissan Motor готовится построить новые заводы по утилизации аккумуляторов в США и Европе до конца фискального 2025 года. Производитель рассчитывает найти применение компонентам отработавших свой срок батарей — цены на используемые в них редкоземельные металлы продолжают расти.

Новые предприятия станут первыми заводами компании, предназначенными для переработки аккумуляторов, построенными за пределами Японии. Пока в Nissan не уточняют, в какой именно европейской стране японский бизнес намерен создать новую производственную площадку.

В прошлом месяце компания анонсировала курс на интенсивную электрификацию своего транспорта, пообещав потратить более $17 млрд в течение пяти лет на пополнение сегмента электромобилей в своём портфолио — на такой шаг она вынуждена пойти для успешного соперничества на быстро развивающемся рынке электромобилей.

По данным Nissan, к 2030 году компания намерена запустить в производство 23 «электрифицированные» модели, включая 15 «чистокровных» электромобилей.